Le Barça passe son tour pour Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Titulaire en puissance à l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni (22 ans) attire les regards et attise les convoitises. En effet, le footballeur sous contrat jusqu'en 2024 est dans le viseur de Chelsea et du Real Madrid. Le FC Barcelone est également séduit par l'international français.

Mais ce mardi, Sport explique les Blaugranas ne vont pas avancer plus sur ce dossier. En effet, la publication catalane précise que les Culés ont contacté à plusieurs reprises Monaco au sujet de Tchouaméni mais que le prix demandé, au moins 60 millions d'euros, est trop élevé. Les pensionnaires du Camp Nou vont donc avancer sur un dossier plus abordable financièrement, à savoir celui concernant Franck Kessié (AC Milan).