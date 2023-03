Vidéo : les contrôles ahurissants de Zinchenko

Oleksandr Zinchenko s’est illustré d’un défi de contrôle organisé par Puma. Un ballon était tiré d’un propulseur et il a touché le cuir avec légèreté et facilité à tel point qu’il lui colle aux pieds. Il a affronté Cameron, un employé de Puma, dans le cadre de ce défi et a enchainé 3 contrôles de balle parfaits et tout aussi impressionnants les uns que les autres.

