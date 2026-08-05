« 99,9% des footballeurs sont tristes » : les mots lourds de sens d’un ancien de Ligue 1

Retraité depuis cet été à 35 ans, Gaël Kakuta a levé le voile sur une réalité que beaucoup de joueurs préfèrent taire. Interrogé par le média Capté, l’ancien milieu offensif de Lens et d’Amiens estime que la quasi-totalité de ses anciens coéquipiers traversent des moments de mal-être sans jamais l’exprimer publiquement : « 90 %, je dirais même 99,9 % des footballeurs sont tristes ». Des joueurs qui seraient écrasés par le poids des responsabilités et l’obligation permanente de performer, dans une indifférence quasi générale quant à leur état psychologique réel.

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« C’est bien de prétendre être joyeux, mais la nuit, est-ce que tu dors ? Certains ne dorment pas et sont obligés de prendre des produits. Si tu consommes ça tout le temps, c’est au-delà de la fatigue. Il y en a qui peuvent faire la fête, d’autres c’est la console, il y a plein de sortes de dopamine qui te mène en dehors de la réalité. Beaucoup fuient la solitude car affronter la solitude, c’est t’affronter toi-même », a ajouté l’ex-joueur de Chelsea, d’avant d’ajouter pour conclure : « tu ne sais pas qui est autour aussi, tu ne sais pas qui est là pourquoi… Tes relations, tu ne sais pas si elles sont réelles. Il y en a qui se mettent dans une bulle, ils tirent un peu sur tout le monde sans vraiment prendre conscience de ce qui se passe réellement. Une très grosse partie porte des masques. Ils en portent car, que ce soit chez eux, dans leur famille, leurs relations avec leurs amis : est-ce qu’ils sont vraiment vus, écoutés. Ce sont des bouts de viande ».