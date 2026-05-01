Tottenham : Antonin Kinsky boosté après l’humiliation infligée par Tudor

En mars dernier, Tottenham se rendait à Madrid pour affronter l’Atlético en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un match qu’Antonin Kinsky n’oubliera sans doute jamais. Titularisé pour la première fois de sa carrière en C1 par Igor Tudor, le gardien tchèque a été remplacé dès la 17e minute de jeu par le Croate après deux boulettes. Ce vendredi, le portier des Spurs a profité d’une interview avec Sky Sports pour revenir sur cette expérience douloureuse.

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« C’était un moment, mes débuts en Ligue des Champions, dont je rêvais depuis tout petit. Pour moi, c’était l’objectif que je m’étais fixé. J’avais tellement hâte d’y être. Bien sûr, après le match, j’étais triste que cela se soit produit, mais d’un autre côté, j’étais serein. Je suis entouré de personnes bienveillantes qui me donnent toujours un retour constructif, me disent ce qu’elles pensent vraiment et sont honnêtes avec moi. J’ai donc beaucoup discuté avec elles, je les ai écoutées, puis j’ai comparé leurs avis à mes propres sentiments, et ils se rejoignaient. Pour moi, il s’agissait simplement de continuer et de m’assurer que, lorsque la prochaine occasion se présenterait, je serai à nouveau prêt. Je dirais que cette expérience m’a rendu plus fort. Ce n’est pas comme avant, où je me sentais faible. Maintenant, je me sens plus fort parce que j’ai vécu cette expérience. On y arrive parce qu’on est déjà fort, et ça ne fait que nous rendre plus forts et nous aide à grandir. Il y a toujours tant de choses à améliorer, donc ça nous montre simplement les domaines dans lesquels on peut s’améliorer ou, mentalement, ajuster un peu notre approche du jeu », a-t-il confié.