France - Maroc : aucun débordement à Paris après le match

Présentée comme une rencontre à très haut risque par les autorités, cette affiche entre la France et le Maroc (2-0) en quarts de finale de Coupe du Monde avait suscité de nombreuses inquiétudes en amont. Plusieurs médias et personnalités politiques annonçaient de possibles scènes de chaos en France quel que soit le résultat de la rencontre, tandis que le ministre de l’Intérieur avait évoqué à plusieurs reprises les risques de débordements. Au total, près de 22 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés sur l’ensemble du territoire pour encadrer cette soirée.

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Finalement, le scénario redouté ne s’est pas produit. Selon un rapport de police consulté par BFM TV, la nuit s’est déroulée sans heurts à Paris. Une source policière évoque même une soirée « plutôt calme » dans la capitale malgré l’importance de l’événement. Une tendance qui s’est confirmée dans le reste de la France, où les célébrations après la qualification des Bleus se sont déroulées dans le calme et le respect, loin des craintes exprimées avant le coup d’envoi.