Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Karim Benzema

De passage face à la presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a confirmé le forfait de Karim Benzema demain face à l’Espanyol. «Karim a reçu un coup à la cheville et ça a enflé. Il a essayé de récupérer à temps, mais il n’a pas pu. Il a commencé à s’entraîner seul aujourd’hui. Je compte sur lui pour le match de mercredi.» Le Français devrait donc faire son grand retour en Ligue des Champions. Mais son cas inquiète en Espagne puisque le Français enchaîne les blessures. Ce qui contrarie les plans du Mister et de son club.

«C’est inévitable que ça nous touche. Karim est très important pour nous, il l’a montré la saison dernière. Il n’a pas encore atteint le niveau de la saison dernière et ça nous a touchés, mais on pense qu’il sera important jusqu’à la fin de la saison. Nous parlons d’un joueur qui a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa meilleure version. Nous sommes sûrs qu’il sera bientôt avec nous (…) Je suis clair sur ce qui va se passer avec Benzema l’année prochaine, mais je ne suis pas un magicien. »Une grosse mise au point donc sur l’avenir et la gestion du joueur de 35 ans.

