Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 14e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme souvent Erling Braut Haaland arrive largement en tête de classement grâce à ses 21 buts en 16 matches. Le Norvégien reste toutefois sur deux matches sans marquer contre Chelsea (1-0) et Manchester United (défaite 2-1). Derrière lui, la concurrence n’a pas vraiment avancé.

Auteur d’un doublé avec Fenerbahçe hier contre Gaziantep lors d’une victoire 2-1, Enner Valencia poursuit sa saison pleine en Turquie. En vue aussi lors de la Coupe du monde, l’Équatorien affiche pas moins de 15 buts en 15 matches sur cet exercice. Le podium est complété par un joueur qui n’était pas au Mondial, le Japonais Kyogo Furuhashi. Le buteur du Celtic a joué en Coupe d’Écosse et n’a pas progressé dans ce classement où il a inscrit 15 réalisations en 19 rencontres.

Les positions se resserrent

Au pied du podium avec des statistiques quasiment identiques, Harry Kane a disputé plus de minutes. L’attaquant anglais reste sur un revers 2-0 dans le North London Derby contre Arsenal. Cinquième de ce classement, l’écossais Lawrence Shankland reste bien placé avec ses 15 buts en 21 matches. Le joueur d’Heart of Midlothian est en embuscade. Derrière lui, le Russe Vladimir Sychevoy suit avec 14 buts en 15 matches, lui qui est en trêve hivernale tout comme Quincy Promes qui a disputé un match supplémentaire.

À la huitième place, on retrouve Paul Onuachu. Leader du championnat belge avec Genk, le Nigérian affiche 14 buts en 17 matches mais reste sur une rencontre où il a été muet contre Zulte Waregem (1-0). Buteur en Supercoupe d’Espagne lors d’une victoire 3-1 du FC Barcelone contre le Real Madrid, Robert Lewandowski ne bouge pas dans ce classement vu qu’il n’a pas joué en Liga. Il compte 13 buts en 15 matches comme Mario Gonzalez. Le joueur de Louvain est dixième et reste sur un doublé contre Westerlo (2-1).

Aux portes du top 10, on retrouve Kylian Mbappé. Muet contre Rennes hier (défaite 1-0), il affiche tout de même 13 buts en 16 matches. Derrière avec 12 réalisations, Malcom (Zenit), Markus Pink (Klagenfurt), Ivan Toney (Brentford) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) échouent aux portes du top 10. Bojan Miovski (Aberdeen), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Antonio Čolak (Rangers), Neymar (Paris Saint-Germain), Vincent Janssen (Antwerp) et Hugo Cuypers (La Gantoise) sont plus loin avec 11 buts au compteur.

Le classement des tops buteurs européens