Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Fenerbahçe : grosse tuile pour Milan Škriniar

Par Tom Courel
1 min.
Milan Skriniar à Fenerbahçe @Maxppp

C’est un double coup dur pour la formation turque. Face à Nottingham Forest, Fenerbahçe s’est fait écraser à domicile lors des barrages aller de la ligue Europa (0-3). Une rencontre durant laquelle le nouvel entraîneur de la formation de Premier League, Vitor Pereira, récemment nommé à la tête de l’équipe pour succéder à Sean Dyche, a fait briller son onze. Cependant, la soirée a viré au drame pour les locaux.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, d’après les informations de Fanatik, les nouvelles ne sont pas rassurantes concernant l’état de santé du défenseur slovaque, Milan Škriniar (31 ans). L’ancien Parisien, averti d’un carton jaune dès la 9e minute de jeu, est sorti prématurément du rectangle vert. Remplacé à la 26e minute par Çağlar Söyüncü, il serait victime d’une blessure à l’aine. Sa date de retour sur les terrains n’est pas encore connue, et la perte est critique pour la charnière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Fenerbahce
Nottingham
Milan Škriniar
Çağlar Söyüncü

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Nottingham Logo Nottingham Forest
Milan Škriniar Milan Škriniar
Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier