Fenerbahçe : grosse tuile pour Milan Škriniar

C’est un double coup dur pour la formation turque. Face à Nottingham Forest, Fenerbahçe s’est fait écraser à domicile lors des barrages aller de la ligue Europa (0-3). Une rencontre durant laquelle le nouvel entraîneur de la formation de Premier League, Vitor Pereira, récemment nommé à la tête de l’équipe pour succéder à Sean Dyche, a fait briller son onze. Cependant, la soirée a viré au drame pour les locaux.

Par ailleurs, d’après les informations de Fanatik, les nouvelles ne sont pas rassurantes concernant l’état de santé du défenseur slovaque, Milan Škriniar (31 ans). L’ancien Parisien, averti d’un carton jaune dès la 9e minute de jeu, est sorti prématurément du rectangle vert. Remplacé à la 26e minute par Çağlar Söyüncü, il serait victime d’une blessure à l’aine. Sa date de retour sur les terrains n’est pas encore connue, et la perte est critique pour la charnière.