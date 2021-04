Liga : le Betis frustre l'Atlético

Après la victoire du Real Madrid hier sur le Barça durant le Clasico, l'Atlético pouvait profiter de son déplacement sur la pelouse du Betis pour écarter encore un peu plus les Catalans de la course au titre et reprendre le fauteuil de leader. Toujours sur courant alternatif depuis quelques semaines, les Colchoneros n'ont pu faire que match nul 1-1 ce dimanche soir.

Yannick Carrasco avait pourtant bien lancé les siens en ouvrant le score dès la 5e minute mais tout s'est compliqué par la suite. Dominé, le club de la capitale a concédé une égalisation signée Tello (20e) et se contente d'un petit point, malgré deux occasions de Correa dans le temps additionnel. Au classement de cette Liga, l'Atlético est de nouveau premier, avec une longueur d'avance sur son voisin madrilène, et deux sur les Blaugranas. Le Betis est quant à lui 6e.