EdF : Didier Deschamps revient sur la semaine de rêve de Warren Zaïre-Emery

En conférence de presse avant de recevoir Gibraltar à Nice ce samedi soir (20h45), le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur la semaine de rêve du néo-international français Warren Zaïre-Emery (17 ans) et semble impressionné par sa sérénité. «La semaine a été très animée pour Warren, à l’extérieur surtout ! Warren est Warren, avec sa tranquillité. On parle beaucoup de lui, c’était déjà le cas avec son club, ça prend un peu plus d’importance avec la sélection. Il reste concentré sur le terrain. Il est naturel. S’il ne commence pas demain, il sera de toute façon international.»

La suite après cette publicité

Le technicien tricolore a poursuivi face aux journalistes, notamment sur l’exposition que connaît le Parisien depuis sa convocation en sélection A. «Quand on devient international, c’est une étape. Il y a des lendemains. Les exigences sont plus élevées. Warren a par exemple une exposition médiatique très importante. Ça demande confirmation de toute façon. Si je l’appelle, ce n’est pas pour faire un effet de mode. Quand j’appelle quelqu’un, c’est parce que je suis convaincu qu’il y a le potentiel pour rester avec nous. Parfois ça prend un peu plus de temps.»