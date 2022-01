OM : Jorge Sampaoli demande de nombreux renforts pour cet hiver

La suite après cette publicité

En pleine incertitude concernant son match face aux Girondins de Bordeaux, prévu vendredi soir (21h) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille prépare tout de même au mieux ce déplacement au Matmut Atlantique. De leur côté, les dirigeants phocéens sont aussi concentrés sur le mercato hivernal, qui a débuté samedi dernier. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, la formation olympienne va d'abord devoir vendre avant de recruter, et les cas de Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara pourraient tout changer.

En attendant d'en savoir plus sur la situation respective des deux joueurs cités, l'Olympique de Marseille a prêté Jordan Amavi à l'OGC Nice, le latéral gauche n'ayant plus un temps de jeu conséquent sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais même s'il ne jouait pas, le natif de Toulon laisse une opportunité en moins au coach argentin pour faire ses compositions d'équipe. Et à plusieurs reprises, le technicien de l'OM a prévenu que son effectif était un peu court. Interrogé ce jeudi, en conférence de presse, sur le mercato de son équipe, l'ancien entraîneur de l'Atlético Mineiro a envoyé un message à son président Pablo Longoria, après celui déjà transmis le 21 décembre dernier.

«On aurait besoin de quatre ou cinq joueurs»

«On en a déjà parlé par le passé. Le club traverse une situation économique compliquée, qui complique l'arrivée de joueurs, qui, selon moi, serait nécessaire. Concernant Jordan Amavi, son départ nous permet de faire venir un autre joueur. C'est logique d'avoir une sortie avant de recruter parce que, sinon, on aurait recruté sans aucun autre départ. Le club vit une restructuration, et on doit alléger ou sortir un salaire de l'effectif pour pouvoir recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé, on commence à faire une planification avec Pablo Longoria et Frank McCourt sur le mercato d'hiver, mais aussi ce qui va se passer en juin. On sera lié aussi aux ventes pour pouvoir recruter ou pas. C'est la réalité du club aujourd'hui. Et selon nous, le staff technique, on aurait besoin de quatre ou cinq joueurs sans aucun autre départ pour pouvoir avoir un effectif complet, mais ça ne dépend pas que de nous», a envoyé Jorge Sampaoli.

Relancé ensuite sur le profil qu'il souhaitait pour remplacer Jordan Amavi, le coach argentin en a dit un peu plus. Mais l'objectif est aussi de pouvoir accorder un peu plus de repos à Luan Peres : «on cherche un joueur avec un profil plutôt central, qui soit capable de jouer aussi sur le côté gauche de la défense. Mais on aimerait aussi avoir un profil d'un latéral plus offensif, plus linéaire, pour pouvoir changer la structure de temps en temps. On s'est aussi posé la question : "est-ce qu'on préfère un défenseur central latéral ou un latéral offensif ?" Moi je vous répondrais qu'on a besoin des deux profils. On va chercher la meilleure opportunité que peut nous offrir ce mercato d'hiver. (...) La réalité, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Mais comme je l'ai dit par le passé, il nous faut quelques éléments pour pouvoir terminer un effectif qui, selon nous, est un peu trop court. Il nous faut un profil pour faire souffler Luan Peres.» C'est dit.