Ligue 1
Le LOSC s’apprête à accueillir une nouvelle recrue à 14,5 M€
@Maxppp
Le mercato est en train d’accélérer à Lille. Après la venue de Davide Ancelotti, le nouvel entraîneur, une première recrue a été officialisée. Il s’agit de Loun Srdanovic, jeune latéral droit qui s’est engagé pour 4 saisons en provenance du Servette FC.
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Une seconde signature est attendue dans les prochaines heures. D’après Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le LOSC et Nimègue à hauteur de 12,2 M€, plus 2 M€ de bonus pour Başar Önal. Le milieu gauche de 22 ans a explosé la saison dernière. Il a effectué sa visite médicale ce mercredi.
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