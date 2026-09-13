Menu Rechercher
Commenter
Liga

Atlético : nouveau coup dur pour Julián Alvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Julián Álvarez Atlético Madrid @Maxppp
Real Sociedad Atlético

La situation se complique encore pour l’Atlético. Après les blessures de Sorloth et Barrios, Julián Alvarez a, lui aussi, quitté prématurément le dernier entraînement en raison de problèmes physiques. L’attaquant argentin doit passer des examens pour déterminer la gravité de son pépin, mais sa présence face à la Real Sociedad paraît désormais très compromise selon Marca.

La suite après cette publicité

Cette alerte intervient quelques jours après sa première titularisation de la saison face à Liverpool. Malgré une préparation perturbée par son retour tardif et un mercato très agité, Alvarez avait livré une prestation encourageante à Anfield, avec notamment une passe décisive pour Llorente et plusieurs situations dangereuses. Alors qu’il espérait retrouver progressivement son meilleur niveau, ce nouveau coup dur pourrait encore retarder son retour en forme.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier