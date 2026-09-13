Atlético : nouveau coup dur pour Julián Alvarez

La situation se complique encore pour l’Atlético. Après les blessures de Sorloth et Barrios, Julián Alvarez a, lui aussi, quitté prématurément le dernier entraînement en raison de problèmes physiques. L’attaquant argentin doit passer des examens pour déterminer la gravité de son pépin, mais sa présence face à la Real Sociedad paraît désormais très compromise selon Marca.

La suite après cette publicité

Cette alerte intervient quelques jours après sa première titularisation de la saison face à Liverpool. Malgré une préparation perturbée par son retour tardif et un mercato très agité, Alvarez avait livré une prestation encourageante à Anfield, avec notamment une passe décisive pour Llorente et plusieurs situations dangereuses. Alors qu’il espérait retrouver progressivement son meilleur niveau, ce nouveau coup dur pourrait encore retarder son retour en forme.