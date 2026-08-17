PSG : Luis Enrique espère une défaite utile contre Lens

Malgré la défaite au Trophée des Champions contre le RC Lens, Luis Enrique veut retenir les enseignements de cette rencontre et l’état d’esprit affiché par ses joueurs. « Quand tu vois le visage de tous les joueurs après une défaite comme ça… Il faut se souvenir que c’est dur de gagner des trophées, des matchs… Valoriser cela, c’est important », a souligné l’entraîneur parisien, insistant en conférence de presse sur l’importance de mesurer le chemin parcouru et la difficulté de décrocher des titres.

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Le technicien espagnol reste surtout convaincu par les capacités de son groupe et ne veut pas remettre en cause ses certitudes après ce revers. « Je n’ai pas de doute quant à savoir de quoi l’équipe est faite. On veut progresser chaque jour. On va continuer avec cette mentalité. Il faut continuer à jouer la compétition de la même manière que jusqu’ici », a-t-il assuré, appelant ainsi ses joueurs à conserver la même exigence pour la suite de la saison.