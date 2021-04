FC Barcelone : Mino Raiola fixe des conditions gargantuesques pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Joan Laporta en est convaincu : il peut recruter Erling Haaland cet été. Le nouveau président du FC Barcelone souhaite offrir le cyborg norvégien à Ronald Koeman et il ne lésinera pas sur les moyens pour y parvenir. Plus tôt dans la semaine, Mino Raiola s'est rendu en Espagne pour rencontrer les directions barcelonaises et madrilènes. Une première approche afin d'en savoir plus sur les conditions d'un éventuel transfert.

Et visiblement, l'agent italien a été assez gourmand lors de sa réunion avec le patron du club catalan. La radio RAC 1 dévoile ce dimanche tout ce que va devoir mettre le FC Barcelone sur la table pour recruter le Norvégien, en plus de l'indemnité de transfert qui sera elle négociée avec le Borussia Dortmund. Il faudra tout d'abord régler un salaire de 30 millions d'euros net à l'attaquant norvégien. Des émoluments colossaux qui feraient de lui un des joueurs les mieux payés de la planète, juste derrière la bande de Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.

Des commissions astronomiques

Mais ce n'est pas tout. Les Catalans devraient aussi signer deux jolis chèques de 20 millions d'euros. Le premier, pour Mino Raiola, sous concept de commission. Le deuxième, pour le père du joueur. Soit 40 millions d'euros de commissions, qui s'ajouteront donc à un prix de transfert déjà très élevé. Une opération colossale à l'heure où les comptes du Barça sont dans le rouge total...

Et pour finir, Mino Raiola a aussi posé une autre condition : que Lionel Messi reste en Catalogne. Il souhaite que son poulain joue avec la star argentine, dont on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir. L'intention de la direction catalane reste évidemment de conserver son numéro 10, mais en cas d'échec, la possibilité de recruter Haaland s'envolerait également... Joan Laporta sait donc à quoi s'attendre...