Atlético : Antoine Griezmann en larmes avant ses adieux au Metropolitano

Ce dimanche à 19h, l’Atlético de Madrid (4e) reçoit Gérone, une formation catalane mal embarquée en Liga (15e). Et si ce match dans la capitale espagnole semble différent des autres, c’est surtout puisqu’il marquera la dernière danse d’Antoine Griezmann devant ses supporters. Pour rappel, l’attaquant retrouvera le continent américain la saison prochaine, rejoignant Orlando. Sur le compte X de son club, le Tricolore est apparu très ému avant d’aller aux vestiaires… aperçu en larmes.

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Auteur de son 562e match dans les quatre grands championnats européens, la star de l’effectif de Diego Simeone a rayonné cette saison. Ayant inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives avec les Colchoneros, le joueur de 26 ans s’est surtout distingué par sa polyvalence. Après la rencontre, ses fans devraient lui réserver de belles surprises. Un hommage grandiose et des adieux délicats.