Coupe du Monde 2026 : la Belgique crie au scandale et menace la FIFA après la polémique Balogun

L’énorme polémique autour de Folarin Balogun continue de prendre de l’ampleur à quelques heures du 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 opposant les États-Unis à la Belgique. Expulsé lors de la victoire américaine contre la Bosnie-Herzégovine après une intervention jugée dangereuse sur Tarik Muharemovic, l’attaquant avait pourtant écopé d’un carton rouge direct synonyme de suspension automatique pour le match suivant. La décision semblait définitive et conforme au règlement de la compétition, d’autant que plusieurs responsables de la FIFA avaient eux-mêmes expliqué dans un premier temps qu’un carton rouge et la suspension qui en découlait ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel. Contre toute attente, la Commission de discipline a finalement décidé de suspendre l’exécution de cette sanction à titre probatoire pendant un an, rendant ainsi Balogun immédiatement disponible pour affronter les Diables Rouges.

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Ce spectaculaire revirement a immédiatement déclenché une vague d’incompréhension bien au-delà des frontières américaines. Les supporters adverses, de nombreux observateurs et plusieurs consultants ont dénoncé une décision difficilement compréhensible alors que le règlement semblait pourtant très clair sur le caractère automatique de la suspension. La polémique a encore pris de l’ampleur après la réaction de Donald Trump, qui a publiquement salué la décision sur Truth Social en remerciant la FIFA d’avoir, selon lui, « fait ce qui était juste » et « réparé une grande injustice ». Dans la foulée, plusieurs médias américains ont également évoqué des discussions en coulisses et de possibles pressions exercées par la Maison Blanche, des informations qui n’ont jamais été confirmées officiellement mais qui alimentent les soupçons autour d’un dossier devenu particulièrement sensible à quelques heures d’un 8e de finale déjà électrique.

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La Fédération belge est furieuse

Du côté belge, la réaction n’a pas tardé et le ton est particulièrement ferme. Dans un long communiqué officiel, la Fédération belge ne cache pas sa stupéfaction face à cette décision. « La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour jouer dans le match USA-Belgique de lundi. La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. Cette disposition stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire précédemment imposée. Cependant, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents prononcés lors de cette Coupe du monde. De plus, indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du règlement de la compétition prévues à l’article 10.5 qui précise qu’un joueur expulsé en raison d’un carton rouge direct ou indirect sera automatiquement suspendu du match suivant de son équipe et que des sanctions supplémentaires peuvent être imposées. »

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

Dans la suite de sa missive, la Fédération belge insiste également sur le fait que cette interprétation du règlement va à l’encontre des consignes communiquées à toutes les sélections engagées dans le tournoi. Elle rappelle que « le caractère automatique d’une telle suspension a également été réaffirmé explicitement dans la Circulaire numéro 16 de la Coupe du Monde FIFA 2026, distribuée à toutes les associations membres participantes le 12 mai 2026. La même règle est répétée à chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026 avant chaque rencontre et figure dans toutes les présentations des ateliers de la compétition. Afin de sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde FIFA que lors des éditions futures du tournoi, la RBFA examine toutes les options potentielles. » Cette sortie officielle promet de tendre encore davantage l’atmosphère avant un huitième de finale qui s’annonce explosif, aussi bien sur la pelouse qu’en dehors. En attendant la conférence de presse de Rudi Garcia débute dans quelques minutes et promet d’être très houleuse.