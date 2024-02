PSG : Luis Enrique juge la L1

Luis Enrique a entraîné en Espagne et en Serie A, et il découvre la Ligue 1 depuis 6 mois maintenant. A mi-parcours, que pense-t-il de notre championnat ? Comme beaucoup avant lui, il reconnait qu’il est plus difficile qu’attendu. C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse, à la veille du 8e de finale de Coupe de France face à Brest.

«J’essaie de me faire une réflexion depuis six mois. Nous sommes conscients des aspects où nous pouvons être meilleurs mais le temps dira où on va. Je ne peux que dore des choses positives l’heure actuelle. On est leader du championnat avec des adversaires de haut niveau comme Lens Lille, Brest, Monaco et Nice. C’est un championnat beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je suis satisfait de ce qu’on fait en tant qu’équipe. J’espère toujours que mon équipe va s’améliorer tout au long de la saison»