Mercato : le PSG entre en scène pour Vinicius Jr

Depuis le 11 juin dernier, la Coupe du Monde 2026 occupe pratiquement tous les esprits. Mais il ne faut pas oublier le mercato, ouvert depuis quelques jours. Pour Vinicius Jr, c’est un marché assez particulier puisqu’il ne lui reste qu’une année de contrat avec le Real Madrid. Un club avec lequel les discussions traînent depuis plusieurs mois sans aboutir. Le Brésilien souhaiterait toucher un salaire équivalent ou supérieur à celui perçu par Kylian Mbappé. Mais Florentino Pérez et ses équipes refusent de céder sur ce point. Récemment, le boss de la Casa Blanca s’est exprimé sur ce sujet brûlant.

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Et on ne peut pas dire que sa sortie a rassuré les amoureux des Merengues. « Eh bien, je ne sais pas, si vous me demandez mon avis, je veux qu’il continue, il est l’un des meilleurs du monde.» Depuis, on entend un peu tous les sons de cloche sur le sujet. Certains médias affirment que les discussions reprendront après la Coupe du Monde. D’autres, eux, indiquent que l’international auriverde va aller au bout de son contrat et partir libre. Ce que le président Pérez n’aurait pas apprécié selon Sport. On imagine que José Mourinho, fraîchement arrivé sur le banc madrilène, aura son mot à dire sur ce cas assez épineux.

Le PSG attentif au cas Vini Jr

Longtemps jugé intouchable à Madrid, Vini Jr, qui compte sur une bonne Coupe du Monde pour que son club accéde à ses demandes, est dans une situation assez étrange pour un joueur de son calibre. Forcément, cela attire l’attention, mais aussi les convoitises. Sport dresse la liste des candidats à sa signature. Et sans surprise, il y a du très beau monde. En Angleterre, Manchester City et Liverpool, qui veulent recruter un ailier, surveillent sa situation. En Allemagne, le Bayern Munich, qui semble pourvu à son poste, est visiblement intéressé.

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Enfin, le Paris Saint-Germain est aussi là selon Sport. Ce qui semble étrange puisque ce n’est pas vraiment dans la politique actuelle du club de recruter d’énormes stars. Le collectif est privilégié. De plus, le club a déjà des joueurs en tête, dont Yan Diomandé. Quoi qu’il en soit, l’avenir du Brésilein fait parler. Sport ajoute que le Real Madrid est prêt à le transférer cet été afin d’éviter de le laisser partir libre. Sa valeur marchande est estimée à 140 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Mais le joueur de 25 ans partirait pour moins au vu de sa situation contractuelle.