Côme : Raphaël Varane interdit les têtes dans son académie

Le club de Côme a officialisé une profonde évolution de sa politique de formation en annonçant l’interdiction du jeu de tête pour les plus jeunes catégories de son académie. Cette réforme, portée notamment par Raphaël Varane, membre du conseil éducatif et du conseil d’administration du club, vise à mieux protéger la santé cérébrale des jeunes joueurs. « J’ai souvent évoqué la nécessité de prendre au sérieux les impacts crâniens dans le football et l’impératif absolu de protéger nos enfants », a expliqué l’ancien défenseur de l’équipe de France, qui souhaite instaurer un apprentissage plus progressif et sécurisé de ce geste technique.

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Concrètement, le jeu de tête sera totalement interdit chez les U10, aussi bien à l’entraînement qu’en match, tandis qu’il ne sera introduit que de manière très encadrée à partir des U11 et des U12 avec des ballons légers et un nombre maximal de cinq têtes par séance. En U13, il restera interdit en match et limité à une séance hebdomadaire à l’entraînement. À travers ce programme, Côme entend privilégier le développement technique, la prise de décision et le temps de contact avec le ballon avant d’intégrer progressivement le jeu aérien, avec un suivi régulier des éducateurs et des familles.