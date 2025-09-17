Menu Rechercher
OM-PSG : pas de supporters parisiens autorisés au Vélodrome

Le stade l'Orange Vélodrome. @Maxppp
Marseille PSG
Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu dimanche pour la 5e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome, se jouera sans supporters parisiens, révèle L’Équipe. Contrairement au déplacement autorisé des fans du Paris FC le 23 août dernier (victoire marseillaise 5-2), les autorités estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour accueillir les supporters du PSG. Par souci de réciprocité, les fans marseillais ne seront pas non plus autorisés lors du match retour au Parc des Princes.

La rencontre a été classée au niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), soit le plus haut niveau de risque, en raison des fortes tensions potentielles entre les deux camps. La rivalité historique entre l’OM et le PSG, intensifiée par le récent titre européen du club parisien, aurait également motivé la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles.

