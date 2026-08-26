FIFA : l’Italie retire son soutien à Gianni Infantino

La Fédération italienne de football a décidé de retirer son soutien à la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, dont l’élection est prévue en mars 2027. Une décision qui marque une prise de distance claire avec le président de l’instance mondiale, alors que plusieurs fédérations européennes, aux côtés de l’UEFA, contestent certaines de ses récentes initiatives en matière de gouvernance et de développement des compétitions internationales. Dans son communiqué, la FIGC précise que ce choix intervient « en pleine cohésion avec l’UEFA et avec son président Aleksander Čeferin », afin d’affirmer sa position face aux orientations récemment défendues par Infantino.

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Le président de la FIGC Giovanni Malagò a également confirmé la volonté de l’Italie de poursuivre son rapprochement avec l’UEFA et les autres fédérations européennes. « Nous continuerons à travailler aux côtés de l’UEFA et des autres fédérations européennes pour promouvoir une idée du football fondée sur le mérite, la solidarité, la durabilité et la centralité des supporters », a-t-il déclaré. Le dirigeant italien assure également que la FIGC se reconnaît dans « un modèle de dialogue, d’écoute et de coresponsabilité » qui doit permettre au football de continuer à se développer tout en « défendant ses principes fondamentaux ». Un désaveu important pour Gianni Infantino, qui voit ainsi l’un de ses soutiens européens lui tourner le dos à quelques mois de l’élection présidentielle de la FIFA.