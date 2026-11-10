Choupo-Moting envisage un retour en Bundesliga

Eric Maxim Choupo-Moting s’apprête à quitter les New York Red Bulls à l’issue de l’année 2026. Arrivé en MLS après son passage au Bayern Munich, l’attaquant camerounais de 37 ans souhaite poursuivre sa carrière et n’exclut pas un retour en Bundesliga, selon Sky Sport. Cette saison, il a disputé 22 rencontres avec la franchise américaine, pour un bilan de cinq buts et une passe décisive.

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Passé notamment par le Paris Saint-Germain, Stoke City et le Bayern Munich, Choupo-Moting reste associé à l’épopée européenne du club parisien lors du Final 8 en 2020. Il s’était particulièrement illustré en inscrivant le but de la qualification face à l’Atalanta (2-1), à la 90e+3 minute, avant de participer à la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. À 37 ans, l’international camerounais ne compte donc pas encore raccrocher les crampons et étudie les possibilités pour la suite de sa carrière.