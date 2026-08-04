OM : le message troublant de la femme d’Igor Paixão

Cet été, tout doit disparaître ou presque à Marseille. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Arrivé il y a un an, Igor Paixão (26 ans), lui, est courtisé par Leeds comme nous vous l’avons révélé sur notre site. Récemment, Aston Villa a été cité comme un prétendant potentiel pour le joueur dont le prix est évalué entre 30 et 35 M€. Mais à l’heure actuelle, le Brésilien est toujours en Provence.

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Ce mardi, un message publié par sa compagne sur Instagram a toutefois jeté le trouble. En effet, elle a diffusé une photo de Marseille et du Vélodrome accompagné du message suivant : «ça restera à jamais dans mon cœur». Le tout avec des cœurs aux couleurs de l’OM. Sur les réseaux sociaux, les fans olympiens sont en panique et craignent un possible départ de leur joueur.