Équipe de France : Jacquet, Da Cunha, Lepaul, Diouf… Zinedine Zidane explique ses choix forts

Une nouvelle ère et de nouveaux choix. Pour sa toute première liste à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a dessiné les contours de son équipe et expliqué les décisions qui donneront le ton de cette première trêve à cheval entre septembre et octobre. Pour rappel, les Bleus se déplaceront successivement en Turquie puis en Belgique, les 25 et 28 septembre, avant de recevoir l’Italie au Stade de France pour la première de Zidane à domicile le 2 octobre, et les Belges trois jours plus tard (5 octobre).

La suite après cette publicité

Pour ce premier rassemblement, Zinédine Zidane a fait dans la nouveauté en appelant 5 nouveaux joueurs, à commencer par Andy Diouf (Inter Milan), programmé pour jouer latéral gauche avec Adrien Truffert, de retour après 4 ans d’absence : «le poste de latéral gauche ? Ça fait un petit moment que c’est l’endroit où il manque certains joueurs, même si on a eu de très bons joueurs. Le choix d’Andy (Diouf) et Truffert c’est important. Ce sont des joueurs capables de jouer à ce poste et à ce niveau, en équipe de France. De l’autre côté, c’est pareil, Jules (Koundé) est important, et il y a un autre nouveau joueur, Kalulu», a expliqué ZZ, avant d’évoquer le cas Da Cunha : «Da Cunha est intéressant et a de la personnalité.»

5 nouveaux et plusieurs revenants

Concernant Estéban Lepaul, grande attraction de cette nouvelle liste, le sélectionneur des Bleus a dit apprécier son profil qui tranche avec ceux de ses autres armes offensives : «c’est un profil différent, notamment dans les petits espaces, je veux le voir de près, je l’ai vu, on a analysé, il marque des buts et maintenant je veux le voir de près.» Zinedine Zidane a également expliqué son choix fort de faire appel à Guillaume Restes, qui intègre le groupe France au détriment de Brice Samba. «Et pourquoi pas Guillaume Restes ? C’est un choix réfléchi, assumé. On va faire avec ces trois gardiens. Avec Fabien (Barthez), on a la même vision de ce qu’est un gardien. Il a l’expérience. Il est passé par là. On parle le même football», a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Le Ballon d’Or 1998 a aussi révélé qu’il aimait «beaucoup le profil» de Jérémy Jacquet. «Je le suis depuis longtemps car il joue avec mon fils dans les équipes de jeunes». Parmi les absences, on notera celle d’Aurélien Tchouameni, mais elle relève de l’ordre physique, le milieu madrilène ayant fait son retour sur les pelouses le week-end dernier seulement. N’Golo Kanté, lui, a nettement moins de chances de retrouver les Bleus à 35 ans, mais Zidane a tenu à lui rendre hommage. «Je ne l’ai pas appelé. C’est un choix. Il y a des joueurs pour faire évoluer cette équipe, ça n’a rien à voir avec ses qualités. Il a été un joueur exemplaire. Il a 35 ans, moi j’ai quatre ans à la tête de cette équipe. J’ai fait des choix.» Il a ensuite expliqué les absences d’Akliouche et Gusto, sans en dire trop : «c’est un choix, je ne veux pas voir des joueurs en tribune. Pourquoi eux ? C’est comme ça. J’ai fait le choix de prendre des nouveaux joueurs». Au moins, c’est clair.