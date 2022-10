Arsenal-Liverpool : Bukayo Saka fier des siens après la victoire

Arsenal a repris son trône de leader de Premier League ce dimanche en début de soirée grâce à sa victoire acquise face à Liverpool (3-2), loin d'être dans la meilleure forme de son histoire récente. Quelques instants après le coup de sifflet final, l'attaquant des Gunners Bukayo Saka, buteur face aux Reds en seconde période, met en valeur la progression des siens dans ce début de saison et espère trouver un peu plus le chemin des filets.

La suite après cette publicité

«Ces deux ou trois dernières années, Liverpool a été une équipe contre laquelle nous avons eu du mal. Gagner devant nos fans est spécial et cela montre à quel point nous progressons. Cela nous donne plus de confiance car c'est une équipe fantastique et nous avons beaucoup de respect pour elle. J'ai l'impression que nous méritions de mener à la mi-temps, alors ce but était crucial. Je veux marquer davantage maintenant, a déclaré le numéro 7 anglais avant de réagir à son penalty victorieux. J'avais ce que j'allais faire dans ma tête et je m'y suis tenu.»