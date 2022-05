Liverpool : Ibrahima Konaté rêve du Qatar

La suite après cette publicité

Défenseur central de Liverpool et capitaine des Espoirs, Ibrahima Konaté (22 ans) poursuit sa progression sous le maillot des Reds et apparaît d'ores et déjà comme un maillon essentiel du dispositif de Jurgen Klopp. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 25 matches toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du RB Leipzig s'est notamment montré décisif sur la scène européenne, à l'image de ses deux buts inscrits face à Benfica lors des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Présent, ce dimanche, dans l'émission Telefoot, celui qui est passé par les différentes catégories jeunes de l'équipe de France n'a d'ailleurs pas caché ses intentions de revêtir, prochainement, le maillot tricolore. Et pourquoi pas dès novembre prochain à l'occasion de la Coupe du Monde prévue au Qatar : «c’est le rêve de tous les joueurs de football de jouer une Coupe du Monde, il y en a une qui arrive dans quelques mois d’ailleurs, on y rêve et on y pense», a ainsi reconnu Konaté. Le message est passé...