Santos : Neymar pense sérieusement à la retraite

L’avenir de Neymar semble s’assombrir sérieusement. À 34 ans, l’attaquant brésilien commence visiblement à envisager la fin de sa carrière professionnelle, bien plus tôt que certains observateurs pouvaient l’imaginer. Dans une conversation avec le créateur de contenu brésilien Cris Guedes pendant la Kings League, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a tenu des propos particulièrement révélateurs sur son avenir. « Je voulais jouer à la Kings League. Je jouerai en 2030 », a d’abord lancé Neymar, avant que son interlocuteur ne l’interroge sur une éventuelle retraite à cette échéance. Guedes lui a alors rappelé qu’il n’aurait que 39 ans et qu’il pouvait encore jouer cinq ou six années supplémentaires.

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Mais la réponse de Neymar a rapidement refroidi les espoirs de son interlocuteur. « Non, je ne peux pas, d’accord… », a répondu le Brésilien, avant que Cris Guedes ne lui rappelle une nouvelle fois son âge en 2030. L’attaquant a alors livré une explication beaucoup plus personnelle et inquiétante. « Si tu avais mon genou, tu comprendrais… », a-t-il confié. Une déclaration qui en dit long sur les difficultés physiques accumulées au fil des années. Miné par les blessures, le joueur de Santos semble désormais conscient que son corps pourrait ne plus lui permettre de prolonger sa carrière au plus haut niveau aussi longtemps qu’il le souhaiterait.