L’EFC franchit la barre des 850 clubs membres !

L’European Football Clubs (EFC) vient de franchir la barre des 850 clubs membres avec l’arrivée du Racing Santander, une nouvelle casquette qui illustre la progression de l’organisation dans le paysage du football européen. Le club espagnol rejoint notamment Hull City et le FC Groningen parmi les dernières formations à avoir intégré l’EFC, renforçant encore son poids auprès des clubs du continent.

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850 Member Clubs and counting! 🌍



We’ve welcomed over 80 new clubs in the last 12 months, with @realracingclub, KS Kastrioti, @fcgroningen, FC Kolkheti Khobi and @HullCity some of the most recent to join the family.



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En effet, cette dynamique s’est accélérée au cours des 12 derniers mois, avec plus de 80 nouveaux clubs venus grossir les rangs de l’organisation. Pour l’EFC, cette croissance doit traduire une représentativité toujours plus importante de la réalité des clubs européens, au-delà des seules formations les plus prestigieuses. Un développement qui permet à l’organisation de renforcer progressivement son influence dans les discussions qui façonnent l’avenir du football européen.