Serie A : l'Atalanta s'impose face à Monza et retrouve son trône, la Salernitana et Empoli dos à dos

Suite et fin de la 5ème journée de Serie A en ce lundi soir. Pour l'occasion la Salernitana recevait Empoli tandis que l'Atalanta se rendait dans le nord-est de la banlieue milanaise pour affronter le promu, Monza. Lors de cette dernière, la Dea a fait la différence en deuxième période (2-0). Après une premier acte assez cadenassé, Rasmus Höjlund trouvait le poteau dès le retour des vestiaires (48e). Quelques minutes plus tard, le numéro 17 trouvait le chemin des filets pour lancer l'Atalanta vers la victoire (57e). Peu après l'heure de jeu, Marlon Santos inscrivait un but contre son camp sous la pression de Ademola Lookman après un bon travail d'Éderson (65e).

Avec cette belle victoire, les joueurs de Gian Piero Gasperini retrouvent la 1ère place du classement. Dans l'autre rencontre programmée à 18h30, la Salernitana et Empoli ont du se contenter du match nul (2-2). Martin Satriano ouvrait la marque pour les Azzurri (31e). Après ça, les Granata pensaient renverser leur adversaire avec des buts de Pasquale Mazzocchi (39e) et Boulaye Dia (61e) mais c'était sans compter sur le retour d'Empoli en fin de match. Sam Lammers venait égaliser à moins de dix minutes du terme (81e). Les deux équipes restent donc bloquer dans les profondeurs du classement. Il reste une dernière rencontre à disputer, entre le Torino et Lecce à 20h45.