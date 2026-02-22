Metz : Benoît Tavenot y croit encore

Après la lourde défaite de Metz au Parc des Princes face au PSG (0-3), Benoit Tavenot a reconnu les limites actuelles de son équipe, notamment sur le plan défensif. Le technicien lorrain a expliqué que son plan consistait à presser haut pour récupérer des ballons et exploiter des transitions rapides, mais l’ouverture du score rapide de Désiré Doué a rapidement fait dérailler cette stratégie. Il a aussi pointé les carences défensives structurelles de son groupe, rappelant que les buts encaissés à répétition depuis son arrivée ne relèvent pas du hasard. « On a de gros manques dans l’animation défensive. Face au PSG, on a encore fait une grosse bêtise d’entrée et les trois buts concédés sont dus à des erreurs évitables », a-t-il admis.

Malgré ce nouveau revers, l’entraîneur messin refuse d’abdiquer dans la course au maintien. Dernier du classement, Metz reste mathématiquement en vie, même si la marge d’erreur se réduit fortement. Tavenot insiste toutefois sur l’état d’esprit de ses joueurs, qu’il juge irréprochable malgré les résultats. « La place de barragiste est encore atteignable », a-t-il martelé, avant d’ajouter : « je n’ai rien à leur reprocher en termes d’investissement… Ce qui me fait y croire, c’est le comportement et l’état d’esprit des joueurs. »