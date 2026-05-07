José Mourinho aurait fixé 10 conditions au Real Madrid pour revenir !

Le Real Madrid est toujours à la recherche de son prochain entraîneur. Au point où, en Espagne, on ne parle pratiquement pas de ce Clasico de dimanche, mais presque uniquement de tous les problèmes du vestiaire madrilène, et de l’identité du futur coach. Ce qui est certain, c’est que José Mourinho est particulièrement bien placé pour (re)devenir l’entraîneur du club le plus prestigieux de la planète.

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Si certains n’y croyaient pas vraiment au début, pensant même à un canular, c’est bel et bien sérieux, et des premières discussions ont déjà eu lieu entre le Special One, passé par le club entre 2010 et 2013, et la direction merengue. Il s’agirait surtout d’une volonté personnelle de Florentino Pérez, qui serait notamment convaincu que seul le Portugais peut remettre un peu d’ordre en interne. Le média ESdiario vient cependant de dévoiler qu’au cours de ces premières prises de contact, Mourinho a fixé 10 conditions aux décideurs madrilènes.

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Mourinho veut avoir le contrôle absolu

Il souhaite d’abord un contrat de deux ans. Ni plus, ni moins. Ensuite, il ne veut plus servir de porte-parole du club en conférence de presse, comme il le faisait à l’époque. Il a ainsi demandé au Real Madrid que quelqu’un d’autre se charge de répondre aux journalistes sur les sujets qui ne concernent pas directement ce qui se passe sur le terrain. Troisième point, et peut-être le plus important et sur lequel il a été le plus intransigeant : personne ne doit s’immiscer dans ses choix de compositions. Seul lui peut décider de qui joue et qui ne joue pas, quel que soit le statut des joueurs. Il souhaite aussi venir avec son staff et les hommes avec qui il travaille à Benfica. Le Special One a aussi insisté sur un point : il ne veut pas d’Antonio Pintus, actuel préparateur physique et figure un peu polémique en interne.

Sixième condition : Mourinho souhaite avoir un contact direct avec les médecins du club et surtout, pouvoir imposer un protocole de deuxième opinion si le joueur le souhaite, afin d’éviter des erreurs de diagnostic. Ensuite, il veut faire du ménage dans le vestiaire et se débarrasser de 7 joueurs, dont les noms ne sont pas donnés par le média. Il veut aussi avoir un contact direct avec Florentino Pérez pour aborder les sujets du quotidien, sans devoir passer par des intermédiaires comme José Angel Sanchez. Il a aussi fait comprendre aux dirigeants qu’il ne veut plus de longues tournées estivales en Amérique ou en Asie, considérant que ceci porte préjudice aux joueurs. Dernière exigence, et qui regroupe tout ce qui vient d’être expliqué : toutes ces conditions sont non-négociables et dans le cas où Pérez ne puisse pas lui garantir tout ce qu’il demande, il dira non. La balle est donc dans le camp du Real Madrid.