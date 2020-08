EdF : Didier Deschamps s'explique sur Blaise Matuidi

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait sa liste de 23 joueurs pour les rencontres de Nation League face à la Croatie et à la Suède. Si Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Dayot Upamecano vont faire leur grande première, il y a un absent de marque : Blaise Matuidi. L'ex-Turinois, aujourd'hui joueur de l'Inter Miami (la franchise de Major League Soccer de David Backham) est absent pour la première fois depuis longtemps. Didier Deschamps s'en est expliqué.

« J’ai discuté avec Blaise, qui m’a appelé pour me mettre au courant avant que ce soit officiel. Je ne vais pas entrer dans la teneur de nos discussions, mais il est suffisamment lucide pour savoir que ça complique la situation par rapport à l'équipe de France. Ça ne veut pas dire qu’il n’y reviendra plus. Il reste sélectionnable. Là il est instance de départ en attente de son permis de travail pour partir cette semaine là-bas. C’est un changement radical pour lui et sa famille en plus il va dans un championnat où son club joue demain. il faut lui laisser du temps. Je comprends qu’il puisse prendre cette décision. Je n’oublie pas ce qu’il a fait pour l'équipe de France, mais il est lucide pour savoir qu’il y a de la concurrence. Je ne vais pas dire que c’est fini, mais on verra au cas par cas. La situation devient plus compliquée pour lui par rapport à l’équipe de France », a précisé le sélectionneur des Bleus devant les médias.