Lille : l’avis tranché de Létang sur le retour de la Coupe de la Ligue

Depuis 2020, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 n’ont plus la Coupe de la Ligue dans leur calendrier. Retirée afin d’alléger la cadence des équipes européennes françaises, la compétition pourrait faire son grand retour. L’idée d’un come-back a en tout cas été discutée. Mais pour Olivier Létang, ce n’est actuellement pas une bonne chose.

« C’est un sujet dont on a parlé. Je comprends que pour certains clubs, avoir 34 matches par saison, c’est pas assez. Si vous prenez les joueurs qui sont internationaux, il faut qu’on fasse attention à la qualité de notre produit, des matches. Comment voulez-vous qu’ils soient performants quand ils jouent 70 matches ? C’est impossible. Aujourd’hui, des institutions se font des guéguerres. (…) On met en danger l’intégrité physique des joueurs. On est arrivé au terme d’un système de jeu. (…) Quand vous demandez à un joueur de jouer tous les trois jours en permanence, le joueur ne peut pas être performant. Prenons soin du jeu, du spectacle football », a-t-il confié en conférence de presse.