Le Borussia Dortmund veut piocher en L1 pour remplacer Erling Haaland

Le compte à rebours est lancé. Manchester City et le Real Madrid ont encore quatre jours pour lever la fameuse clause de 75 millions d'euros d'Erling Haaland. Le Norvégien devrait, a priori, rejoindre l'un de ces deux clubs. Résigné, le Borussia Dortmund sait qu'il va perdre son attaquant star durant l'intersaison. Pour le remplacer, les Marsupiaux s'activent déjà en coulisses depuis plusieurs semaines.

D'après Sport 1, le BVB a d'ailleurs plusieurs noms en tête afin de prendre la succession du géant norvégien. Des éléments comme Timo Werner (Chelsea), Patrik Schick (Leverkusen), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) ou Darwin Nuñez (Benfica) sont notamment suivis. Mais le média allemand précise que le profil ciblé par les dirigeants allemands est un joueur qui a entre 19 et 21 ans et qui pourrait exploser au plus haut niveau comme Haaland, qui est à présent courtisé par les meilleurs clubs de la planète.

Le BVB scrute en L1

Ainsi, Dortmund apprécie le profil d'Adam Hlozek (19 ans, Sparta Prague), Benjamin Sesko (18ans, Salzbourg) et Noah Okafor (21 ans, Salzbourg). Selon Sport 1, un joueur de Ligue 1 a également tapé dans l'oeil des recruteurs du Borussia, habitués à piocher en France. En effet, il s'agit du joueur du Stade de Reims Hugo Ekitike (19 ans). Cette saison, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a marqué 10 buts et délivré 2 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues.

Et il a un bon de sortie cet été, comme l'a avoué récemment son président Jean-Pierre Caillot. «Dans le cas d'Hugo, il perdrait du temps à rester avec nous. On a refusé une sollicitation à 35 millions d'euros cet hiver, ce qui est beaucoup d'argent pour un club comme le nôtre. Cet argent va nous servir à grandir, à améliorer le club. Hugo a un bon de sortie et il va probablement partir. Je n'ai pas un grand club qui n'est pas venu aux renseignements». Les enchères risquent donc de monter pour le Français, également suivi par Newcastle et le PSG.