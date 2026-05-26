CdM 2026, Turquie : Kenan Yildiz en pleine course contre-la-montre

À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2026, l’inquiétude grandit autour de Kenan Yildiz. Touché au mollet et déjà diminué par des soucis au genou en fin de saison, le jeune offensif turc traverse une période délicate sur le plan physique. Son état de santé fait l’objet d’une attention particulière, aussi bien du côté de son club que de la sélection, tant son importance est considérable dans le dispositif offensif turc à l’approche de la compétition…

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Dans cette logique de prudence maximale, les autorités sportives et le staff de la sélection envisagent un suivi renforcé de sa rééducation, avec un encadrement au plus près de son évolution. Des échanges sont déjà en cours entre les différentes parties, et l’encadrement turc, dirigé par Vincenzo Montella, espère pouvoir récupérer un joueur à 100 % pour le premier match face à l’Australie. Une véritable course contre-la-montre est engagée, alors que la Juventus reste également très attentive à la situation de son joueur le plus décisif de la saison.