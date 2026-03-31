Allemagne : Leroy Sané copieusement sifflé lors de son entrée contre le Ghana

Après le succès serré de l’Allemagne contre le Ghana (2-1), ce ne sont pas seulement les performances des joueurs qui ont fait parler, mais aussi le comportement des supporters au stade de Stuttgart. L’entrée de Leroy Sané à la 78e minute pour remplacer Nick Woltemade a été accueillie par des sifflets. Julian Nagelsmann a vivement dénoncé ces réactions : « je trouve ça injuste de siffler un joueur avant même qu’il ait touché le ballon. Nos joueurs portent l’aigle sur la poitrine et méritent qu’on les soutienne jusqu’au bout », a-t-il déclaré après la rencontre.

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De son côté, Deniz Undav, auteur du but de la victoire, a également appelé au respect et à l’unité. Le joueur de Stuttgart, réclamé par les fans dès la première mi-temps et qui a répondu par un but à son entrée, a insisté : « peu importe ce que fait un joueur, on doit rester derrière l’équipe. Leroy fait partie du groupe comme tous les autres. J’espère que la prochaine fois, les supporters le soutiendront pleinement. » Le message est passé.