PSG : le groupe pour Lorient

Le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient dimanche après-midi, dans le cadre de la vingt-deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les Parisiens sont favoris, et où les troupes de Mauricio Pochettino n'auront pas le droit à l'erreur puisque l'OL a fait le boulot en battant Bordeaux.

L'entraîneur argentin sera privé de Marquinhos, Marco Verratti, Keylor Navas et Ander Herrera notamment, en plus des blessés de longue date Juan Bernat et Abdou Diallo. On notera les présences des jeunes Xavi Simons et Edouard Michut.

Le groupe du PSG : Rico, Letellier, Franchi, Florenzi, Dagba, Kimpembe, Kehrer, Pembélé, Bakker, Kurzawa, Danilo, Paredes, Rafinha, Gueye, Draxler, Simons, Michut, Neymar, Di Maria, Icardi, Kean, Sarabia, Mbappé