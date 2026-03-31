Amicaux : l’Espagne cale contre l’Égypte

Après être facilement venue à bout de la Serbie (3-0) en fin de semaine dernière, la championne d’Europe en titre défiait ce soir l’Égypte en rencontre amicale. Un duel venu remplacer cette fameuse Finalissima, que les Espagnols n’ont pas pu remporter (0-0). Avec un onze assez remanié, où on retrouvait Lamine Yamal et Dani Olmo comme seuls véritables titulaires, les Ibères ont eu du mal à se créer des occasions face à des Africains bien regroupés dès l’entame du match. Marmoush touchait même le poteau (29e) sur la plus grosse occasion du premier acte.

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Clairement, les Égyptiens posaient des problèmes aux Espagnols, même si en deuxième période, la Roja a commencé à montrer son vrai visage, avec plusieurs situations intéressantes devant, mal négociées et/ou non concrétisées. Grimaldo écrasait même une frappe sur la barre (86e), alors que l’Égypte terminait à 10 après l’expulsion de Fathy (84e). Résultat amer pour l’Espagne donc avant ce Mondial où elle arrivera avec l’étiquette de candidate très sérieuse au titre.