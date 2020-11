Portugal : Fernando Santos n'est pas d'accord avec Thomas Tuchel pour Danilo

Thomas Tuchel persiste et signe. Et le technicien allemand, de plus en plus critiqué, pourrait mourir avec ses idées. L'une d'elles est d'aligner Danilo, recruté cet été et milieu de terrain, au poste de défenseur central et de faire la même chose en sens inverse avec Marquinhos. Ce qui n'est pas une franche réussite.

Invité à se prononce sur le sujet en conférence de presse après avoir donné sa liste, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos a avoué ne pas être d'accord avec Tuchel sur l'utilisation de Danilo, convoqué ce mois de novembre. «J'ai un très grand respect pour Tuchel. Mais il a ses opinions, et moi j'ai les miennes. Pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J'ai déjà pensé à le faire jouer défenseur dans des situations spécifiques, mais, pour moi, c'est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection». Le message est clair !