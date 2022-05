OM - OL : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La 35e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche ets se clôture avec notamment l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Phocéens s'articulent en 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Pol Lirola, William Saliba, Duje Caleta-Car et Sead Kolasinac. Boubacar Kamara est positionné en sentinelle auprès de Gerson et Pape Gueye. Situé en pointe, Arkadiusz Milik peut compter sur Cengiz Ünder et Dimitri Payet à ses côtés.

De leur côté, les Gones s'organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Malo Gusto, Jérôme Boateng, Castello Lukeba et Emerson Palmieri forment la défense. Dans l'entrejeu, Lucas Paqueta, Thiago Mendes et Houssem Aouar composent le milieu de terrain. Enfin, Bradley Barcola et Karl Toko-Ekambi épaulent Moussa Dembélé en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Gueye, Kamara, Gerson - Ünder, Milik, Payet

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson - Paqueta, Mendes, Aouar - Barcola, Dembélé, Toko-Ekambi

