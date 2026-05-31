LdC : la pique cinglante de Chelsea et Crystal Palace à Arsenal

Arsenal n’a pas seulement dû digérer sa défaite en finale de Ligue des champions face au PSG. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clubs anglais ont profité de l’occasion pour chambrer les Gunners, toujours à la recherche de leur premier sacre européen majeur.

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We probably deserve another red card for that last post! But in all seriousness, congratulations to @Arsenal on winning the Premier League and a great run in the Champions League.



Looking forward to picking up the battle again with you next season. https://t.co/amCOpyJ2eo pic.twitter.com/gMiTxIttj2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

Chelsea a ainsi publié un message invitant les supporters à visiter la « Maison des Trophées de Londres » à Stamford Bridge, une allusion à ses deux Ligues des champions remportées. De son côté, Crystal Palace a également glissé une pique en publiant simplement « European Champions » avec une photo de son récent sacre continental, rappelant qu’il possède désormais un trophée européen que le club d’Arsenal attend toujours.