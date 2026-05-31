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Ligue des Champions

LdC : la pique cinglante de Chelsea et Crystal Palace à Arsenal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Chelsea FC @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Arsenal n’a pas seulement dû digérer sa défaite en finale de Ligue des champions face au PSG. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clubs anglais ont profité de l’occasion pour chambrer les Gunners, toujours à la recherche de leur premier sacre européen majeur.

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Chelsea a ainsi publié un message invitant les supporters à visiter la « Maison des Trophées de Londres » à Stamford Bridge, une allusion à ses deux Ligues des champions remportées. De son côté, Crystal Palace a également glissé une pique en publiant simplement « European Champions » avec une photo de son récent sacre continental, rappelant qu’il possède désormais un trophée européen que le club d’Arsenal attend toujours.

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