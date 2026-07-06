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Le PSG sacré meilleur Centre de Formation de France !

Par Josué Cassé
1 min.
Le Campus PSG @Maxppp

Vainqueur des Championnats de France U17, U19 et de la Coupe Gambardella, le Paris Saint-Germain a logiquement été sacré meilleur Centre de Formation de France par la Fédération Française de Football pour la saison 2025-2026. Une consécration venant finalement récompenser la stratégie du club de la capitale, qui place les jeunes talents au cœur du projet du Club.

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L’avenir du Club se construira sur notre Campus, il ne s’achètera pas, avait d’ailleurs affirmé le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi. «Un grand bravo et merci aux équipes sportives, scolaires et éducatives, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs qui accompagnent les jeunes joueurs au quotidien. Grâce à leur engagement, notre Centre de formation s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable», ajoute le communiqué des doubles champions d’Europe.

Pub. le - MAJ le
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