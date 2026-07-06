Le PSG sacré meilleur Centre de Formation de France !

Vainqueur des Championnats de France U17, U19 et de la Coupe Gambardella, le Paris Saint-Germain a logiquement été sacré meilleur Centre de Formation de France par la Fédération Française de Football pour la saison 2025-2026. Une consécration venant finalement récompenser la stratégie du club de la capitale, qui place les jeunes talents au cœur du projet du Club.

La suite après cette publicité

Le Centre de Formation du PSG sur la première marche du podium ! 🔝



1⃣0⃣ joueurs formés au Club ont évolué avec l'équipe première

1⃣2⃣ joueurs formés au Paris Saint-Germain ont disputé l'UEFA Champions League

Plus de 2⃣0⃣ joueurs ont été appelés en Équipes de France jeunes

3⃣3⃣… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026

L’avenir du Club se construira sur notre Campus, il ne s’achètera pas, avait d’ailleurs affirmé le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi. «Un grand bravo et merci aux équipes sportives, scolaires et éducatives, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs qui accompagnent les jeunes joueurs au quotidien. Grâce à leur engagement, notre Centre de formation s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable», ajoute le communiqué des doubles champions d’Europe.