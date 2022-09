FC Barcelone : Joan Laporta annonce une arrivée surprise !

La suite après cette publicité

Prêt à toutes les folies pour revenir sur le devant de la scène, le FC Barcelone a d'ores et déjà réalisé un mercato estival de haute volée. Avec les arrivées de Jules Koundé pour 50 M€ en provenance de Séville, de Robert Lewandowski pour le même montant, de Raphinha, débarqué de Leeds ou encore de Franck Kessié et Andreas Christensen, recrutés en tant qu'agent libre, les dirigeants barcelonais voient les choses en grand. Et ce n'est pas terminé.

Interrogé, ce jeudi, par le média JijantesFC, Joan Laporta, président des Blaugranas, a assuré que Marcos Alonso (31 ans) devrait signer dans les prochaines heures avec les Culés. Selon certaines sources, l'Espagnol pourrait faire partie du deal envoyant Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Par ailleurs, le boss de la formation barcelonaise a également confirmé l'arrivée d'Hector Bellerin.

Un buteur en approche ?

Revenu à Arsenal après un prêt réussi du côté du Betis, où il a totalement relancé sa carrière, le latéral droit espagnol, formé à la Masia, est donc sur le point de faire son grand retour en Catalogne. Et ce n'est pas tout à en croire le dernier message envoyé par Joan Laporta aux fans barcelonais. «Les deals Marcos Alonso et Hector Bellerin sont conclus ! Mais il y a une autre surprise pour les fans», a ainsi lancé le dirigeant catalan.

De quoi faire saliver tous les supporters du Barça. Reste désormais à connaître l'identité de cette recrue surprise. Si les pistes Bernardo Silva, CR7, Maguire, Juan Foyth ont notamment été évoqué au cours des dernières semaines, elles semblent, aujourd'hui, plus que jamais refermées. Avec le très probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang - qui pourrait être imité par Memphis Depay - le board catalan s'apprête peut-être à mettre la main sur un nouveau joueur à vocation offensive. Réponse dans les prochaines heures...