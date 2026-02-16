Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

PSG : Eric Di Meco tacle Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Eric Di Meco @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Monaco PSG Voir sur CANAL+

La sortie médiatique d’Ousmane Dembélé continue de faire jaser. À la veille du barrage aller de Ligue des Champions face à Monaco, Luis Enrique, qui avait recadré son joueur, a une nouvelle fois dû s’expliquer. Et si l’Espagnol n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet en conférence de presse, le Marseillais Eric Di Meco a pris le relais. L’occasion pour l’ancien défenseur de tacler le choix du Ballon d’Or 2025 de s’en prendre publiquement à ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

riframe src="https://geo.dailymotion.com/player/x6svc.html?video=xa06g96">

Rothen s'enflamme
💥"On doit jouer pour le club avant de penser à soi-même", Di Meco revient sur la déclaration de Dembélé

"Je n'ai pas compris. Un taulier sait quand il parle et lorsqu'il le fait il est juste. En une semaine, il a dit tout et son contraire. Réglez vos comptes dans le vestiaire!"
Voir sur X

« J’avoue que je n’ai pas bien compris pourquoi il faisait cette sortie-là, surtout que quatre jours avant, après la branlée que les Parisiens mettent aux Marseillais, ç’a été le premier à dire « on a retrouvé nous valeurs ». On est dans la culture de l’instant, c’est le gros problème du football aujourd’hui. (…) Là où je suis d’accord avec Luis Enrique, c’est si tu veux être le taulier, un taulier sait quand il parle et quand il le fait, il est juste. Si tu dis tout et l’inverse en quatre jours, tu n’es plus un taulier, tu es inaudible. Je suis complètement en phase avec Luis Enrique. Au pire, si vraiment il a mal vécu le match… dans le vestiaire les gars. Le vestiaire. Pourquoi tu fais ça ? (une déclaration publique, ndlr). C’est ça que je ne comprends pas », a-t-il déclaré au micro de RMC.

La suite après cette publicité

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier