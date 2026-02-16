PSG : Eric Di Meco tacle Ousmane Dembélé

La sortie médiatique d’Ousmane Dembélé continue de faire jaser. À la veille du barrage aller de Ligue des Champions face à Monaco, Luis Enrique, qui avait recadré son joueur, a une nouvelle fois dû s’expliquer. Et si l’Espagnol n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet en conférence de presse, le Marseillais Eric Di Meco a pris le relais. L’occasion pour l’ancien défenseur de tacler le choix du Ballon d’Or 2025 de s’en prendre publiquement à ses coéquipiers.

« J’avoue que je n’ai pas bien compris pourquoi il faisait cette sortie-là, surtout que quatre jours avant, après la branlée que les Parisiens mettent aux Marseillais, ç’a été le premier à dire « on a retrouvé nous valeurs ». On est dans la culture de l’instant, c’est le gros problème du football aujourd’hui. (…) Là où je suis d’accord avec Luis Enrique, c’est si tu veux être le taulier, un taulier sait quand il parle et quand il le fait, il est juste. Si tu dis tout et l’inverse en quatre jours, tu n’es plus un taulier, tu es inaudible. Je suis complètement en phase avec Luis Enrique. Au pire, si vraiment il a mal vécu le match… dans le vestiaire les gars. Le vestiaire. Pourquoi tu fais ça ? (une déclaration publique, ndlr). C’est ça que je ne comprends pas », a-t-il déclaré au micro de RMC.

