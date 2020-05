OM : l'avis tranché de Raymond Domenech sur l'avenir de André Villas-Boas

Partira, partira pas ? L'avenir d'André Villas-Boas cristallise toutes les discussions à l'OM ces derniers jours. Le coach portugais, qui a su parfaitement redresser un club phocéen en plein doute après le douloureux passage de Rudi Garcia au club, n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde que Jacques-Henri Eyraud. Certaines rumeurs indiquent même que le président marseillais souhaite faire craquer AVB pour qu'il démissionne, une situation en soit que refuserait catégoriquement l'ancien coach de Chelsea et de Tottenham.

Interrogé par l'Equipe du Soir sur l'avenir de Villas-Boas à Marseille, l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France Raymond Domenech a livré son opinion sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce dernier a un avis tranché sur la question. « Pour le moment, chacun joue sa carte. C'est un marché de dupes. C'est pour ça que je ne le vois pas rester à Marseille, à moins que Jacques-Henri Eyraud ne s'en aille et que des moyens soient alloués autrement. Mais comment AVB pourrait-il rester alors qu'il a dit qu'il partirait en cas de départ d'Andoni Zubizarreta ? » La balle est désormais dans le club de JHE et de AVB pour un feuilleton qui devrait tenir en haleine tous les supporters marseillais pendant encore quelques jours...