PSG : Lionel Messi accélère son apprentissage du français

La suite après cette publicité

Faut-il y voir un signe ? Selon L'Équipe, Lionel Messi (35 ans) continuerait son apprentissage de la langue de Molière, à tel point qu'il en serait venu à échanger quelques mots de français avec ses proches.

Alors que les discussions quant à l'avenir de l'Argentin, actuel meilleur passeur de Ligue 1, battent leur plein, c'est une information que certains pourraient prendre comme un signal positif d'une possible future prolongation d'un an, lui qui arrivera en fin de contrat en juin prochain, et que certains clubs aimeraient accueillir à bras ouverts (FC Barcelone, MLS).