Atlético de Madrid : un coéquipier comprend les envies de départ de Julian Alvarez

Álex Baena s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier Julián Álvarez lors d’un entretien accordé à la radio COPE. Le milieu offensif de l’Atlético de Madrid a reconnu que l’attaquant argentin pouvait être frustré après une saison en deçà des attentes. « Il n’est peut-être pas content parce que ce n’est pas sa meilleure saison », a-t-il confié, tout en précisant qu’il souhaitait, de son côté, poursuivre l’aventure chez les Colchoneros malgré sa propre déception.

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Interrogé sur un éventuel transfert de Julián Álvarez vers un rival direct après la sortie choc de l’attaquant argentin, Baena s’est montré catégorique. «Je ne vendrais jamais mes joueurs à des concurrents directs», a-t-il affirmé, estimant qu’un départ vers la Real Madrid ne devrait jamais être envisagé, tout en comprenant son rêve d’aller au FC Barcelone : je lui mettrai les menottes pour l’obliger à rester, mais s’il veut poursuivre son rêve, eh bien, que pouvons-nous y faire ?, a-t-il ajouté.