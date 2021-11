BL : le Bayer Leverkusen arrache le nul contre le Hertha Berlin

La onzième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un choc entre le Bayer Leverkusen (6e) et le Hertha Berlin (13e). A domicile, les Berlinois mettaient en difficultés leurs adversaires. Suat Serdar frappait le premier (25e) puis avant la pause, Stevan Jovetic a trouvé la faille (1-0, 42e). Bien dans son match, le Hertha Berlin continuait de pousser avec des tentatives de Marco Richter (64e) et Robert Andrich (66e).

Malmené, le Bayer Leverkusen relevait enfin la tête avec des occasions signées Amine Adli (68e) et Kerem Demirbay (70e et 71e) mais cela ne faisait pas rompre la Vieille Dame. Kevin-Prince Boateng se procurait d'ailleurs une balle de break sans se montrer efficace (84e). Finalement, le Bayer Leverkusen a égalisé en fin de match via Robert Andrich (1-1, 90e). Avec ce match nul 1-1, Leverkusen enchaîne un quatrième match sans victoire et reste sixième. Le Hertha Berlin reste treizième.

