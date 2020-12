Porto : Pinto da Costa annonce la couleur pour le mercato

Qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions (contre la Juventus) et vainqueur de la Supercoupe du Portugal, le FC Porto se porte très bien, et ce, même s'il est quelque peu distancé en Liga NOS (7 points de retard et un match en moins que le Sporting CP, leader). Confiant, le président des Dragões Jorge Nuno Pinto da Costa a évoqué le mercato dans les colonnes du quotidien sportif portugais O Jogo. Et il s'est montré catégorique.

«Nous n'avons prévu aucune arrivée, car notre effectif nous donne toutes les garanties. Des joueurs qui forment le noyau dur de l'équipe (on pense par exemple à Otavio, Jesus Corona ou Moussa Marega, ndlr), je peux vous affirmer que personne ne partira en janvier», a lancé le patron portista. C'est ce qui s'appelle être clair.